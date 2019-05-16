ميقاتي التقى فيصل كرامي ورشيد درباس

إستقبل رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​ النائب ​فيصل كرامي​ في دارته في ​طرابلس​ اليوم وجرى عرض لآخر المستجدات، والأوضاع في ​لبنان​ وطرابلس خصوصا.

كما إستقبل الوزير السابق ​رشيد درباس​ ثم وفدا من الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​.