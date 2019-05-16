ميقاتي التقى فيصل كرامي ورشيد درباس

إستقبل رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس اليوم وجرى عرض لآخر المستجدات، والأوضاع في لبنان وطرابلس خصوصا.
كما إستقبل الوزير السابق رشيد درباس ثم وفدا من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
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