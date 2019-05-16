اخبار العالم

ميقاتي التقى فيصل كرامي ورشيد درباس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إستقبل رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​ النائب ​فيصل كرامي​ في دارته في ​طرابلس​ اليوم وجرى عرض لآخر المستجدات، والأوضاع في ​لبنان​ وطرابلس خصوصا.

كما إستقبل الوزير السابق ​رشيد درباس​ ثم وفدا من الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى فيصل كرامي ورشيد درباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا