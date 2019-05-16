شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، على أنّ "حربنا مع العدو الصهيوني طويلة وشاملة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا سنعمل على تحقيق نصر إقتصادي على غرار نصرنا العسكري".
وأرفق مراد التعليق بفيديو من إعداد وزارته، أشار إلى أنّ "العدو الصهيوني يحارب لبنان زراعيًّا، وأنّ لبنان يقاوم المحاولات الإسرائيلية مزاحمة منتجاته عالميًّا".
وعدّدت الوزارة أطعمة ومنتجات عدّة هي "من ذخائر الحرب الإقتصادية بين لبنان والعدو"، منها: البطاطا، البصل، البندورة، الحبوب، الموز والتفاح وغيرها. وبيّنت أنّ "إغلاق معبر نصيب سيمح بغزو منتجات العدو الأسواق العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: سنعمل على تحقيق نصر إقتصادي على العدو على غرار نصرنا العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.