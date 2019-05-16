حسن مراد: سنعمل على تحقيق نصر إقتصادي على العدو على غرار نصرنا العسكري

شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، على أنّ "حربنا مع العدو الصهيوني طويلة وشاملة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا سنعمل على تحقيق نصر إقتصادي على غرار نصرنا العسكري".

وأرفق مراد التعليق بفيديو من إعداد وزارته، أشار إلى أنّ "العدو الصهيوني يحارب لبنان زراعيًّا، وأنّ لبنان يقاوم المحاولات الإسرائيلية مزاحمة منتجاته عالميًّا".

وعدّدت الوزارة أطعمة ومنتجات عدّة هي "من ذخائر الحرب الإقتصادية بين لبنان والعدو"، منها: البطاطا، البصل، البندورة، الحبوب، الموز والتفاح وغيرها. وبيّنت أنّ "إغلاق معبر نصيب سيمح بغزو منتجات العدو الأسواق العربية".