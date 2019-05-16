بلدية صيدا رفعت لافتات وداع للبطريرك صفير في يوم تشييعه

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان فرق ​بلدية صيدا​، رفعت في عدد من ساحات وشوارع المدينة وأمام باحة القصر البلدي، لافتات وداع للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ بالتزمن مع يوم تشييعه، حملت في مضمونها مشاعر الحزن لرحيله محيية مواقفه الوطنية الجامعة.

ومما جاء في هذه اللافتات: عاصمة ​الجنوب​ صيدا تشارك ​لبنان​ كله الحزن على رحيل بطريرك ​المحبة​ والسلام مار نصر الله بطرس صفير، في مدرسة البطريرك صفير تجلى الانتماء للوطن بأروع صوره.. وأبهى معانيه.. وبصوته ومواقفه كان لبنان اكثر حضورا في ​العالم​، ستبقى مسيرة مواقف البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير صفحة مضيئة في ​تاريخ لبنان​ الحديث، تتقدم بلدية صيدا بآيات التعزية بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الى نيافة الكاردينال البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ وعائلة الراحل الكبير.