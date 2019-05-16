بلدية صيدا رفعت لافتات وداع للبطريرك صفير في يوم تشييعه

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان فرق بلدية صيدا، رفعت في عدد من ساحات وشوارع المدينة وأمام باحة القصر البلدي، لافتات وداع للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير بالتزمن مع يوم تشييعه، حملت في مضمونها مشاعر الحزن لرحيله محيية مواقفه الوطنية الجامعة.
ومما جاء في هذه اللافتات: عاصمة الجنوب صيدا تشارك لبنان كله الحزن على رحيل بطريرك المحبة والسلام مار نصر الله بطرس صفير، في مدرسة البطريرك صفير تجلى الانتماء للوطن بأروع صوره.. وأبهى معانيه.. وبصوته ومواقفه كان لبنان اكثر حضورا في العالم، ستبقى مسيرة مواقف البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير صفحة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث، تتقدم بلدية صيدا بآيات التعزية بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الى نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعائلة الراحل الكبير.
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