طقس ربيعي دافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء الجمعة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية معتدلة.
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة صباحاً والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ اعتباراً من المساء حيث تنشط الرياح ويتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة (تعود الى معدلاتها الموسمية). تنشط الرياح فترة قبل الظهر. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة (ما دون معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل مما يؤدي إلى سوء في الرؤية احياناً.
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