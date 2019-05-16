معلومات الـ"NBN": إطلاق سراح مغترب لبناني من خاطفيه في أبيدجان

أفادت معلومات لقناة الـ"NBN"، بـ"إطلاق سراح المغترب اللبناني "أ.ر." من خاطفيه في ​أبيدجان​".

وكان قد أقدم أفراد عصابة في منطقة أبوبو بأبيدجان​، على مهاجمة متجر الشاب اللبناني، وأرغموه على الصعود إلى سيارته بعد ما أطلقوا النار في الهواء وتوجّهوا به إلى جهة مجولة.

وقد عُثر على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل الّتي تبعد عن المنطقة الّتي خُطف فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات، من دون أيّ أثر له.