أفادت معلومات لقناة الـ"NBN"، بـ"إطلاق سراح المغترب اللبناني "أ.ر." من خاطفيه في أبيدجان".
وكان قد أقدم أفراد عصابة في منطقة أبوبو بأبيدجان، على مهاجمة متجر الشاب اللبناني، وأرغموه على الصعود إلى سيارته بعد ما أطلقوا النار في الهواء وتوجّهوا به إلى جهة مجولة.
وقد عُثر على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل الّتي تبعد عن المنطقة الّتي خُطف فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات، من دون أيّ أثر له.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"NBN": إطلاق سراح مغترب لبناني من خاطفيه في أبيدجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.