NBN: لبنان في حدادٍ وطنيّ ومؤسساته العامة والخاصة مقفلة بيوم وداع صفير

أشارت قناة NBN، في مقدمة نشرتها المسائية، إلى أن "​لبنان​ في حدادٍ وطنيّ ومؤسساته العامة والخاصة مقفلة في يوم وداع جامع للكاردينال ​نصرالله صفير​"، لافتة إلى أن "الوداع جرى في مأتم احتضنه الصرح البطريركي في ​بكركي​ وتميّز بمشاركة رسمية وسياسية وروحية وشعبية لبنانية تقدمها الرؤساء الثلاثة ومن خارج لبنان برز حضور ممثلَيْن للبابا فرنسيس وللرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ".

وأوضحت أن "في يوم الوداع تغيب جلسات ​مجلس الوزراء​ المخصصة للموازنة على أن تستأنف ظهر غد"، منوهة إلى أن "وعشية الجلسة المقبلة بدت ​وزارة المالية​ كخلية نحل لا تهدأ لإنجاز الأرقام النهائية للموازنة".

وأكّدت أن "إذا كانت ثمة آمال بإنجاز درس ​الموازنة​ الجمعة فإن مواصلة النقاشات الأسبوع المقبل تبقى من الاحتمالات الواردة وخصوصًا أن قطوع التدبير الرقم ثلاثة لم يتم تجاوزه ويفترض أن يخضع اليوم لنقاش بين وزيري الدفاع والداخلية"، مشيرة إلى أن "على مستوى الملف الحدودي ينتقل مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​ديفيد ساترفيلد​ في الساعات المقبلة من ​بيروت​ إلى ​القدس​ المحتلة بعد محادثات إيجابية أجراها مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والبرية. لكن الإيجابيات السائدة تبقى حذِرة بانتظار نتائج زيارة ساترفيلد لكيان العدو الإسرائيلي".