شهيب في وداع صفير: مشاركة أهالي الجبل دليل على رقيهم في وداع هذه القامة الكبيرة

أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في تصريح له خلال مشاركته في مراسم دفن البطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي، أن "البطريرك صفير رجل استثنائي في ظرف استثنائي ولذلك فإن وفدنا كان يجب ان يكون استثنائيًا"، مشيرًا إلى أن "اهالي الجبل يذكرون البطريرك صفير والمشاركة اليوم هو دليل على رقيهم في وداع هذه القامة الكبيرة".
وكانت مراسم وداع البطريرك صفير قد بدأت منذ صباح اليوم في بكركي، بحضور الرؤساء الثلاثة ووفد كبير من السياسيين والشخصيات.
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