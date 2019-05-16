عبد السلام: المعايير التي يتعاطى بها العالم مع الوضع باليمن معايير حيوانية

استنكر رئيس الوفد الوطني اليمني ​محمد عبد السلام​ "جريمة العدوان السعودي- الأميركي في ​صنعاء​"، الّتي راح ضحيتها قتلى وجرحى.

وشدّد على أنّ "هذه الجريمة دليل على الفشل العسكري والسياسي لقوى العدوان وعجزهم عن الردّ على عمليات الجيش واللجان العسكرية"، لافتًا إلى أنّ "استهداف اليمنيين خلال ​شهر رمضان​ المبارك وبعد عملية ​الجيش اليمني​ و​اللجان الشعبية​ الّتي استهدفت إحدى المنشآت اللوجستية للحرب، يثبت فشلًا عسكريًّا وسياسيًّا وأخلاقيًّا وإعلاميًّا لقوى العدوان".

وركّز عبد السلام على أنّ "المعايير الّتي يتعاطى بها العالم مع الوضع في اليمن هي معايير حيوانية وليست بشرية وهمجيّة"، منوّهًا إلى "أنّنا لا ننتظر معايير عالم تحكمه سياسة البيع والشراء".