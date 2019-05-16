زلزال يهز السلفادور ونيكاراغوا

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن زلزالا وقع قبالة الساحل الشرقي للسلفادور هز المباني في العاصمة سان سلفادور وشعر به السكان في ماناغوا عاصمة ​نيكاراجوا​. وقال وزير البيئة في ​السلفادور​ إن القياس الأولي لشدة الزلزال تظهر إن قوته 6.2 درجة.

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