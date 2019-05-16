زلزال يهز السلفادور ونيكاراغوا

أفادت وكالة "رويترز" بأن زلزالا وقع قبالة الساحل الشرقي للسلفادور هز المباني في العاصمة سان سلفادور وشعر به السكان في ماناغوا عاصمة نيكاراجوا.
وقال وزير البيئة في السلفادور إن القياس الأولي لشدة الزلزال تظهر إن قوته 6.2 درجة.
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