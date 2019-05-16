مجلس بلدية إسطنبول يوافق على إجراء تخفيضات في أسعار المواصلات والمياه

وافق مجلس بلدية مدينة ​إسطنبول​ على قرار يقضي بإجراء تخفيضات في أسعار ​المياه​ ورسوم اشتراك بطاقة المواصلات الزرقاء المخصصة للطلاب من 85 إلى 40 ليرة.

كما أجمع مجلس ​البلدية​ على مجانية المواصلات في عيد ​الشباب​ و​الرياضة​ وإحياء ذكرى أتاتورك، والذي يصادف 19 أيار الجاري.

في السياق ذاته، تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على توفير وسائل ​النقل العام​ في المدينة مجانًا خلال أعياد الفطر.

ووفقًا لهذا، سيتم توفير جميع خدمات النقل العام مجانًا من الساعة السادسة صباحاً يوم 4 حزيران المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 6 من الشهر ذاته.

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وتشمل وسائل النقل العام كلاً من؛ حافلات البلدية، المتروبوس، الترامواي، المترو، النقل العام البحري، التليفريك، الحافلات العامة والخاصة.

وسابقاً كان تخفيض وسائل النقل العام في إسطنبول خلال الأعياد الدينية وبعض الأعياد الوطنية، تمثل 50 بالمائة من الرسوم.

كما أقر مجلس بلدية إسطنبول، بإجراء تخفيضات على أسعار المياه في المدينة بنسبة 40 في المئة.