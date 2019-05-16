وافق مجلس بلدية مدينة إسطنبول على قرار يقضي بإجراء تخفيضات في أسعار المياه ورسوم اشتراك بطاقة المواصلات الزرقاء المخصصة للطلاب من 85 إلى 40 ليرة.
كما أجمع مجلس البلدية على مجانية المواصلات في عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، والذي يصادف 19 أيار الجاري.
في السياق ذاته، تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على توفير وسائل النقل العام في المدينة مجانًا خلال أعياد الفطر.
ووفقًا لهذا، سيتم توفير جميع خدمات النقل العام مجانًا من الساعة السادسة صباحاً يوم 4 حزيران المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 6 من الشهر ذاته.
وتشمل وسائل النقل العام كلاً من؛ حافلات البلدية، المتروبوس، الترامواي، المترو، النقل العام البحري، التليفريك، الحافلات العامة والخاصة.
وسابقاً كان تخفيض وسائل النقل العام في إسطنبول خلال الأعياد الدينية وبعض الأعياد الوطنية، تمثل 50 بالمائة من الرسوم.
كما أقر مجلس بلدية إسطنبول، بإجراء تخفيضات على أسعار المياه في المدينة بنسبة 40 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس بلدية إسطنبول يوافق على إجراء تخفيضات في أسعار المواصلات والمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.