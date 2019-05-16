البيت الأبيض: ترامب ورئيس سويسرا بحثا بالوضع في الشرق الأوسط وفنزويلا

أعلن المتحدث باسم "​البيت الأبيض​" جاد دير، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس السويسري آلان بيرسي، بحثا خلال اجتماع بالأزمة في ​الشرق الأوسط​ و​فنزويلا​".

وأوضح في بيان، أنّ "ترامب عبّر عن امتنانه لدور سويسرا في تسهيل أمور الوساطة الدولية والعلاقات الدبلوماسية نيابة عن ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وكانت قد أفادت شبكة "CNN" اليوم بأنّ "ترامب​ سيبحث مع بيرسي فتح قناة اتصال مع الإيرانيين".

وقد ذكرت الشبكة الأسبوع الماضي، أنّ "​البيت الأبيض​ مرّر رقم ​الهاتف​ الخاص بترامب إلى ​سويسرا​، لمنحه إلى قادة إيران إذا رغبوا في الاتصال به"، موضحةً أنّ "الجانب السويسري أكّد للبيت الأبيض أنّه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".