البيت الأبيض: ترامب ورئيس سويسرا بحثا بالوضع في الشرق الأوسط وفنزويلا

أعلن المتحدث باسم "البيت الأبيض" جاد دير، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السويسري آلان بيرسي، بحثا خلال اجتماع بالأزمة في الشرق الأوسط وفنزويلا".
وأوضح في بيان، أنّ "ترامب عبّر عن امتنانه لدور سويسرا في تسهيل أمور الوساطة الدولية والعلاقات الدبلوماسية نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية".
وكانت قد أفادت شبكة "CNN" اليوم بأنّ "ترامب سيبحث مع بيرسي فتح قناة اتصال مع الإيرانيين".
وقد ذكرت الشبكة الأسبوع الماضي، أنّ "البيت الأبيض مرّر رقم الهاتف الخاص بترامب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران إذا رغبوا في الاتصال به"، موضحةً أنّ "الجانب السويسري أكّد للبيت الأبيض أنّه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".
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