نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "وجود أي مفاوضات بين المعارضة والحكومة في أوسلو"، لافتًا في المقابل إلى "وساطة تتولّاها النروج" في محاولة لحلّ الأزمة في فنزويلا.
وأوضح خلال اجتماع سياسي في كراكاس، أنّ "جرى إرسال "موفدين" من فريقه في إطار وساطة تعمل عليها النروج منذ أشهر عدة".
وتملك النروج الّتي تحتضن جائزة نوبل للسلام، وحيث تمّ التفاوض على اتفاقات "أوسلو" الفلسطينية- الإسرائيلية، تقاليد عريقة كجهة "مسهّلة" في عمليات السلام عبر العالم، بينها خصوصا الوساطة الناجحة بين الحكومة الكولومبية وحركة "فارك" في عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو نفى إجراء مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية: هناك وساطة تتولاها النروج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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