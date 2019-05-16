غوايدو نفى إجراء مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية: هناك وساطة تتولاها النروج

نفى زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ "وجود أي مفاوضات بين المعارضة والحكومة في ​أوسلو​"، لافتًا في المقابل إلى "وساطة تتولّاها ​النروج​" في محاولة لحلّ الأزمة في ​فنزويلا​.

وأوضح خلال اجتماع سياسي في ​كراكاس​، أنّ "جرى إرسال "موفدين" من فريقه في إطار وساطة تعمل عليها النروج منذ أشهر عدة".

وتملك النروج الّتي تحتضن جائزة نوبل للسلام، وحيث تمّ التفاوض على اتفاقات "أوسلو" الفلسطينية- الإسرائيلية، تقاليد عريقة كجهة "مسهّلة" في عمليات السلام عبر العالم، بينها خصوصا الوساطة الناجحة بين الحكومة الكولومبية وحركة "فارك" في عام 2016.