الغارديان: قائد فيلق القدس اجتمع بالحشد الشعبي وأمره بالاستعداد للحرب

ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلًا عن مصادر استخباراتية، أن "قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ اجتمع في ​بغداد​ قبل ثلاثة أسابيع بقادة ميليشيات ​الحشد الشعبي​ وأمرهم بالاستعداد بالحرب".

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