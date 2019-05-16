قضاء فرنسا يتهم الاستخبارات التركية بالضلوع في اغتيال 3 ناشطين أكراد

اتهم ​القضاء الفرنسي​ ​الاستخبارات التركية​ بالضلوع في اغتيال 3 ناشطين أكراد في 2013 .

وكان الادعاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في قضية أسر ثلاث ناشطات كرديات قُتلن في عام 2013"، الّتي قد تؤثّر على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع تركيا.

وكانت فرنسا قد أسقطت في أوائل عام 2017 جميع الإجراءات القضائيّة المتعلّقة بجريمة القتل الّتي وقعت في باريس، وذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن تركي عمر جوني يُدعى عمر جوني ويبلغ من العمر 34 عامًا، جرّاء مضاعفات ناتجة عن ورم في الرأس قبل شهر من موعد بدء محاكمته.

وفي ذلك الوقت، لفت محقّقون فرنسيّون ضمنيًّا إلى أنّ المشتبه به ربّما كان يتصرّف بناءً على تعليمات من أجهزة المخابرات التركية. من جهتها، نفت أجهزة المخابرات التركية أيّ صلة لها بجريمة القتل، وأشارت إلى أنّها مرتبطة بخلافات داخل جماعة "حزب العمال الكردستاني" المسلّحة الّتي حاربت من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي من تركيا طيلة أكثر من ثلاثة عقود.