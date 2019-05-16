الأمم المتحدة: اختتام مباحثات بين جهات النزاع باليمن حول إدارة مرافئ البلد

أعلنت ​الأمم المتحدة​، أنّ "اجتماعات بنّاءة لجهات النزاع في ​اليمن​ عُقدت في عمان من 14 إلى 16 أيار الحالي، وتركّزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على ​البحر الأحمر​"، بعد موافقة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على الانسحاب من هذه المنشآت.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الإجتماعات جرت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور "​البنك الدولي​" و"​صندوق النقد الدولي​" و​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​"، موضحةً أنّ "نقاشات صريحة وبنّاءة دارت بين الجانبين، والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الإقتصادية لاتفاق الحديدة".