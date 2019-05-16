أعلنت الأمم المتحدة، أنّ "اجتماعات بنّاءة لجهات النزاع في اليمن عُقدت في عمان من 14 إلى 16 أيار الحالي، وتركّزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر"، بعد موافقة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على الانسحاب من هذه المنشآت.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الإجتماعات جرت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، موضحةً أنّ "نقاشات صريحة وبنّاءة دارت بين الجانبين، والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الإقتصادية لاتفاق الحديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: اختتام مباحثات بين جهات النزاع باليمن حول إدارة مرافئ البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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