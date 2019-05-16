آل جابر: الحوثيون رهنوا نفسهم لإيران وجعلوا اليمن منطلقا للإرهاب الإيراني ضد اليمنيين

أكّد السفير السعودي لدى ​اليمن​ ​محمد آل جابر​ أن "​الحوثيين​ رهنوا نفسهم ل​إيران​ وجعلوا اليمن منطلقا للإرهاب الإيراني ضد اليمنيين ومصالحهم وأداة للاعتداء على ​السعودية​".

وأوضح آل جابر أن "الهجوم الذي قام به ​الحوثيون​ ضد محطتي الضخ التابعتين ل​أرامكو​ تم بأوامر من ​النظام الإيراني​ دون أي اعتبار لليمن والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي".

وفي وقت سابق اليوم، شدد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على أن "الهجوم الحوثي على محطتي الضخ التابعتين لشركة "أرامكو" النفطية "هو استنزاف للجهود السياسية الحالية في الأزمة اليمنية".