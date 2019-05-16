نيويورك تايمز: ترامب أبلغ وزير دفاع أميركا أنه لا يرغب بحرب مع إيران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ وزير الدفاع الأميركي بالوكالةاتريك شاناهانأنه لا يرغب بحرب مع إيران.
وكان ترامب قد نفى وجود خلافات بين أركان إدارته بشأن سياسته بالشرق الأوسط والتصعيد الأخير ضد إيران. وأضاف أنه لا توجد صراعات داخلية بشأن سياسته في الشرق الأوسط والتي اعتبرها "قوية للغاية".
وقال: "هناك وجهات نظر مختلفة يجري التعبير عنها، لكن القرار الحاسم والنهائي يعود لي"، مشيرا إلى أن جميع الآراء والسياسات ووجهات النظر تخضع للنقاش.
وكانت واشنطن بوست قد تحدثت عن أن ترامب يشعر بالإحباط من بعض كبار معاونيه، في مقدمتهم مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو.
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