ترامب: مقترحنا حول الهجرة يخدم الأمريكيين والهجرة معاً

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، في خطاب له بالعاصمة واشنطن، إن مقترح الهجرة الذي تقدمه إدارته يخدم الأمريكيين والهجرة معاً.

وأضاف الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا المقترح يهدف إلى تأمين حدود الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوانين الحالية الخاصة بالهجرة في البلاد "تشجع على تهريب البشر".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن خطة إدارته حول الهجرة ترمي إلى تحقيق هدفين حيويين، الأول هو إيقاف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود بشكل تام والثاني هو التأسيس لنظام قانوني جديد للهجرة يحمي أجور الأمريكيين، يعزز من القيم الأمريكية، ويعمل على جذب "الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم".

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ويبدأ المقترح، حسبما يقول ترامب، "بالإجراءات الحدودية الأكثر فعالية وشمولية والتي من الممكن لبلدنا أو أية دولة أخرى تجميعها في هذا الصدد".

وأكد الرئيس الأمريكي أن خطة الهجرة التي كُشف عنها اليوم الخميس تختلف بشكل واضح عن أية مقترحات أخرى سابقة كان يراها "غير مُرضية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطيين يؤيدون حدوداً مفتوحة، أجوراً أقل، وفوضى غير قانونية بشكل صريح" إلا أن إدارته تقترح "خطة هجرة تضع على رأس أولوياتها توفير الوظائف، الأجور، والأمن للعمال الأمريكيين".

ووصف الرئيس ترامب مقترح الهجرة الجديد بأنه "سيحوّل نظام الهجرة الأمريكي إلى فخر أمتنا وسيحسدنا عليه العالم الحديث".