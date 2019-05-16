"حماية الطفل" تشكل لجنة لبحث تعذيب أب لأطفاله بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تشكيل لجنة برئاسته، لبحث البلاغ الوارد من خط نجدة الطفل حمل رقم 155463 من المواطنة "ن.س.م" وتقيم بمدينة كفر الشيخ، تشكو طليقها بتعذيبه أطفاله الثلاثة وانتهاك آدميتهم بطريقة وحشية جعلت الأطفال يهربون من جحيمه.

ضمت اللجنة كل من أماني مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، خبير نفسي باللجنة، وشيماء غازي، أخصائي اجتماعي باللجنة، وذلك لعرض تقرير حول البلاغ ورصد ما تعرض له الأطفال الثلاثة، بحسب بلاغ والدتهم لخط نجدة الطفل.

وقال منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جرى توجيه أعضاء اللجنة المشكلة لبحث بلاغ خط نجدة الطفل، تمهيدًا لعرض تقرير على الدكتورة عزة عشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.