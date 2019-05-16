تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي

شهد كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب بقرية أسمنت التابعة للمركز، بحضور عدد من المختصين بالجهاز التنفيذي والقائمين على المشروع من شباب الخريجين بالقرية.

وقال رئيس المركز، إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في مشروعات الظهير الزراعي للشباب لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ ٢٠٠ فدان موزعة على ٤٠ شاب من قرى أسمنت والمعصرة والشيخ والى والشيخ مفتاح، مؤكداً، توفير الدعم الكامل من مركز الداخلة وتقديم كل التيسيرات لمشروعات الظهير الزراعي للشباب بالمدينة والقرى.