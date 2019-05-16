محافظ أسوان: التعامل مع 2256 شكوى خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه خلال الربع الأول من العام الجارى 2019 تم التعامل مع 2256 شكوى منها استعراض حوالى ألف شكوى ومطلب جماهيري أثناء لقاءات المحافظ مع المواطنين والتى تتم أسبوعياً بحضور المسئولين فى القطاعات التنفيذية المختلفة، بجانب مؤسسات المجتمع المدنى، علاوة على أنه تم تلقى 1056 شكوى من مركز التطوير التكنولوجى، حيث تم فحصها والرد عليها بالتنسيق مع المديريات والهيئات، فضلاً عن تلقى 291 على بوابة الشكاوى الحكومية.

وأضاف أنه يتم دراسة الشكوى مع الجهة المختصة والعمل على تلبية المطالب والتى تتركز معظمها بطلب الحصول على وحدات سكنية أو فرص عمل أو مساعدات مالية أو سويقات أو أراضى زراعية، بجانب التظلم من القرارات الإدارية، بالإضافة إلى المطالب التى تقع فى مجالات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وطرق وكبارى وغيرها.

وأكد محافظ أسوان على حرص المحافظة لفتح منافذ وسبل التواصل مع شكاوى ومطالب المواطنين، وبالتالى السعى الجاد لحلها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التنفيذي وفى إطار الإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف المعاناة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط.

وأشار إلى أن هناك متابعة أسبوعية لآلية التعامل مع شكاوى المواطنين للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، حيث يتم استعراض كافة طلبات الشكاوى الواردة سواء للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة أو لمراكز التطوير التكنولوجية الأخرى بإجمالى 4 مراكز فى مدن أسوان ودراو ونصر النوبة وإدفو والتى يتم طرحها فى لقاءات المحافظ مع المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وأيضاً لقاءات رؤساء المراكز والمدن بالمواطنين يوم الأحد من كل أسبوع، بجانب ما تتلقاه بوابة الشكاوى الحكومية والموقع الإلكتروني للمحافظة، بالإضافة إلى ما يرسله المواطنون على "واتس آب" الخاص بمحافظ أسوان، من شكاوى يومياً مع ما يتم نشره وطرحه من مشاكل واحتياجات فى وسائل الإعلام المختلفة.