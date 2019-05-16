"العسكري السوداني" يطلع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية على مجريات الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)
قدم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، وعضو المجلس الفريق مصطفى محمد المصطفى، اليوم الخميس، توضيحا لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية بالخرطوم، حول مجريات الأحداث بالسودان.
وأوضح السفير عمر دهب الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتعددة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية بالبلاد في تنوعها الجغرافي.
وأضاف أن اللقاء مع المجموعة العربية تناول آخر التطورات بالبلاد والجهود التي يبذلها المجلس لاستتباب الأمن والاستقرار بكل ربوع السودان، مشيرا إلى أن التوضيح وجد ترحيبا وتفهما من السفراء العرب.
وفي سياق متصل، التقى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الخميس، بسفراء الدول الآسيوية والإفريقية المعتمدين لدى الخرطوم، بحضور الفريق أول ركن مصطفى محمد مصطفى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.
وأوضح السفير عبد الرحمن خليل أحمد، مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي، أن الفريق كباشي قدم توضيحا للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تكوين الحكومة الانتقالية، وفتح مسارات الطرق والتزام المعتصمين بالمنطقة المحددة للاعتصام، تمهيدا للاتفاق النهائي لتشكيل الحكومة المدنية لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.
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