نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الخميس، وجود "أي مفاوضات" بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرا في المقابل إلى "وساطة" تتولاها النرويج في محاولةلحل الأزمة في فنزويلا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوايدو خلال اجتماع سياسي في كراكاس "ليس هناك أي نوع من التفاوض"،
وكانت وسائل إعلام قد أوردت أن ممثلي السلطة والمعارضة في فنزويلا قد عقدوا حوار سلام هذا الأسبوع في أوسلو.
كانت هذه تفاصيل خبر جوايدو: لا مفاوضات مع حكومة مادورو في النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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