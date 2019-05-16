جوايدو: لا مفاوضات مع حكومة مادورو في النرويج

نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الخميس، وجود "أي مفاوضات" بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرا في المقابل إلى "وساطة" تتولاها النرويج في محاولة

لحل الأزمة في فنزويلا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوايدو خلال اجتماع سياسي في كراكاس "ليس هناك أي نوع من التفاوض"،

مع إقراره بإرسال "موفدين" من فريقه في إطار "وساطة" تعمل عليها النروج منذ أشهر عدة.

وكانت وسائل إعلام قد أوردت أن ممثلي السلطة والمعارضة في فنزويلا قد عقدوا حوار سلام هذا الأسبوع في أوسلو.