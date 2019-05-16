المغرب يدين الاعتداء على محطتى ضخ النفط في الرياض



أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم، الاعتداءات التي استهدفت محطتي ضخ للنفط في كل من محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض بالسعودية.

وأعرب العاهل المغربي في برقية بعثها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن "إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس

بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب"، وفق ما نقلت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

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وأضاف: "وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها

من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها".

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة قد كشف الثلاثاء، أنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الحادث وقع ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء.