نيويورك تايمز: ترامب أبلغ بعدم رغبته في خوض حرب مع إيران

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أبلغ القائم بأعمال وزير دفاع الولايات المتحدة، باريك شاناهان، بعدم رغبته في خوض حرب مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن تصريح ترامب جاء خلال جلسة لأعضاء إدارته، صباح أمس الأربعاء،

في البيت الأبيض، لمناقشة الخلافات المتزايدة مع إيران.

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وقالت الصحيفة إن "الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن إيران قامت بنصب صواريخ على قوارب صغيرة في مياه الخليج، ما أثار مخاوف من إمكانية توجيه

طهران ضربات إلى الوحدات الأمريكية أو ممتلكاتها أو تلك التي تعود لحلفائها".

وذكرت "نيويورك تايمز"، استنادا إلى شخص كان موجودا في غرفة الجلسة، أنه "لم يتم عرض أي معلومات جديدة للرئيس خلال الاجتماع، تصب في صالح استمرار العمل مع إيران"، لكن ترامب "أكد بحزم أنه لا يريد أي اشتباك عسكري مع الإيرانيين"، حسب عدد من المسؤولين.