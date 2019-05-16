مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في منبج السورية

أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، حسبما أفاد مجلس منبج العسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المركز الإعلامي للمجلس التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد"، ذات الغالبية الكردية)، أن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مركزا لشرطة النجدة فيالمدينة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.
وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي أن "سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المكان، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي وإخماد الحريق الذي نشب جراء التفجير"، مضيفا أن التحقيقات "جارية لمعرفة أسباب التفجير ومن
من جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية للوكالة الألمانية، إن استهداف موقع للشرطة الكردية (الأسايش) خلف 4 قتلى على الأقل وأكثر من 10 مصابين، إضافة إلى "إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى التابع للشرطة واحتراق وتدمير 4 سيارات لشرطة النجدة".
ويوم 26 مارس الماضي، بعد يومين من انتهاء عملية تطهير آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي سوريا، قتل 7 من عناصر قوات الدفاع الذاتي التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" جراء هجوم في منبج تبناه "داعش".
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