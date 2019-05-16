أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن لندن تشارك واشنطن موقفها بشأن زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في منطقة الشرق الأوسط على قوات التحالف الدولي.
وذكر هانت في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، يوم الخميس، أنه بحث الملف الإيراني مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائهما في بروكسل، الاثنين الماضي، مضيفا أن لندن وواشنطن تعملان بتنسيق وثيق كالعادة على هذه القضية.
وأكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
وجاء تصريح هانت عقب إفادة قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن حكومة لندن رفعت مستوى التهديدات الأمنية لموظفيها في العراق ووضعت موظفيها وعوائلهم في السعودية والكويت وقطر في حالة تأهب شديد، بسبب
وأعلن متحدث باسم الدفاع البريطانية للصحفيين أن قوات المملكة المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تواجه طيفا واسعا من التهديدات في المنطقة، لذلك تم إعداد حزمة من الإجراءات المطلوبة لضمان أمن العسكريين البريطانيين، مضيفا: "أبدت المملكة المتحدة بوضوح منذ وقت طويل مخاوفها من سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".
جاء ذلك بعد يوم فقط من نشوب خلاف داخل قوات التحالف، إذ نفى كبير المسؤولين البريطانيين فيه، نائب قائد عملية "العزم الصلب" الجنرال، كريستوفر جيكا، صحة تصريحات القادة الأمريكيين عن زيادة خطر إيران في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لندن تعلن تأييد واشنطن بشأن مخاطر إيران في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.