إطلاق سراح 146 سجينا شملهم العفو الملكي فى السعودية

أطلقت مديرية سجون منطقة الجوف، شمال غرب السعودية، اليوم الخميس، سراح 146 سجينا من سجناء الحق العام.
وأطلق سراح السجناء إنفاذا لأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن سجناء الحق العامبمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف أن لجان العفو بالمنطقة لا زالت مستمرة بأعمالها، لدراسة قضايا السجناء التي ترد تباعا من
وأشار إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة ولجان العفو الفرعية بالمحافظات، باشرت أعمالها بتوجيه من أمير منطقة الجوف فور وصول الأمر الملكي، حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.
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