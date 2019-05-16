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إصابة مواطنتين روسيتين جراء غارة جوية على صنعاء

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أكدت السفارة الروسية في اليمن، اليوم الخميس، إصابة مواطنتين روسيتين جراء قصف مكثف تعرضت له أحياء وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وقالت السفارة في بيان إن مكتب السفير الروسي في اليمن والمتواجد بصورة مؤقتة في العاصمة الرياض، قام بتحري نبأ إصابة المواطنتين الروسيتين، الذي نقلته قناة "المسيرة" التلفزيونية اليمنية، في وقت سابق الخميس.

 

وبحسب البيان، فإن المواطنة الروسية، شمس

النعيمي وابنتها ليان، أصيبتا "بجروح طفيفة، معظمها بشظايا زجاج، بعد أن دُمر بيتهما بالكامل جراء سقوط صاروخ عليه".

 

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وأضافت السفارة أن الروسيتين "نقلتا إلى المستشفى على الفور، حيث خضعتا للعلاج وتم إرسالهما إلى ذويهما وحياتهما ليست معرضة حاليا لأي خطر".

 

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"

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(الحوثيين)، عن وزارة الصحة في صنعاء، أن الغارة التي نفذها طيران التحالف العربي على شارع الرقاص في صنعاء، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وإصابة 52 آخرين، "بينهم امرأتان روسيتان تقطنان في الحي المستهدف، وكانتا تعملان في المجال الصحي، وهما الآن ترقدان في المشفى الجمهوري".

 

وكان التحالف أعلن، صباح اليوم، تنفيذ عملية عسكرية، وصفها بـ "النوعية" ضد أهداف وقدرات لجماعة "أنصار الله"، حيث شن نحو 22 غارة على معسكرات ومواقع في صنعاء.

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