شاهد.. الأسد وزوجته يحضران حفل تكريم طلاب بدار الأوبرا في دمشق

حضر الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته أسماء، حفل تخرج طلاب مدرسة سوا في دار الأوبرا في العاصمة دمشق. دار الأوبرا في العاصمة دمشق. وتداول النشطاء صورا ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة وصول الرئيس السوري وعقيلته إلى دار الأوبرا، يوم الخميس.

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