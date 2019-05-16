تحطم طائرة مسح على بعد 3 أميال جنوب مطار دبي

سقطت طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم كانت في مهمة لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية للمطار ، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وصرح المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان بأن «الحادث لطائرة من نوع "دايموند فورتي ثري" تابعة لشركة هوني ويل، وكان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني»، فيما تتواجد الفرق المختصة في الموقع.

وأضاف المكتب أن «عمليات مطار ⁧دبي⁩ الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب الحادث».