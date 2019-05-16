تحطم طائرة مسح على بعد 3 أميال جنوب مطار دبي

وصرح المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان بأن «الحادث لطائرة من نوع "دايموند فورتي ثري" تابعة لشركة هوني ويل، وكان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني»، فيما تتواجد الفرق المختصة في الموقع.
وأضاف المكتب أن «عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب الحادث».
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