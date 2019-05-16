مقتل 10 مدنيين فلسطينيين بقصف على مخيمهم قرب حلب

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية مساء الثلاثاء.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان "بينما كانت العائلات تجتمع لتناول وجبة الإفطار في رمضان، أصابت عدة صواريخ مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب".

وأكد البيان "بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست سنوات. ولا يزال عدد من المصابين في حالة حرجة".