كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير اليمن في القاهرة: مصر تمثل الوطن الثاني لأبناء الشعب اليمنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد سفير اليمن في القاهرة محمد علي مارم تقدير الحكومة اليمنية الدائم للتعاون المنقطع النظير من قبل السلطات المصرية مع قضايا الجالية اليمنية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده نتيجة الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

وقال السفير اليمني بحسب بيان صحافي، اليوم الخميس، إن مصر تمثل الوطن الثاني لأبناء الشعب اليمنى وكانت على الدوام داعماً رئيسياً لبلاده في مختلف المراحل التاريخية.

وأشاد مارم بالتعاون الذى تبديه السلطات المصرية دائما وما قامت به وزارة الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، حيث تم قبول الالتماس المقدم بخصوص المواطن اليمنى عبد الواحد المقالح وابنته اللذين تم احتجازهم بسبب بيانات غير صحيحة في استمارة الإقامة.