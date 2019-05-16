كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري يكشف عن تحالف قطر وتركيا لدعم المسلحين في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس.

وقال: إن "قوات أسامة الجويلي خالفت كل الأعراف الدولية بقصفها منطقة السبيعة بصواريخ جراد"، مشيراً إلى أن طائرات مصراتة قصفت منازل المدنيين في ترهونة وضواحي طرابلس، حسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.