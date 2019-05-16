كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط طائرة مسح صغيرة ومقتل قائدها ومساعده في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة دبي عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضي الإمارة، في حادث أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وذكر المكتب الإعلامي أن الحادث يتضمن طائره من نوع "دايموند فورتي ثري" تابعة لشركة "هوني ويل"، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني.

وأفاد المكتب بأن "عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة".