كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة الإيطالية يؤكد لحفتر ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، خلال لقائه قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتجنب أزمة إنسانية.

ويعتبر لقاء حفتر بكونتي أول لقاء للقائد الليبي مع زعيم أوروبي منذ أن أعلن الأخير هجومه على طرابلس.

وبحسب بيان الحكومة الإيطالية، "أكد الرئيس كونتي من جديد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتجنب ظهور أزمة إنسانية في البلاد التي تمر بظروف صعبة… وأكد الرئيس كونتي من جديد مفهوم أن تحقيق الاستقرار في ليبيا غير يمكن دون طريق سياسي مشترك".

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يذكر أنه منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، تشن قوات الجيش الليبي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي يوجد فيها مقر الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

​وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.