مراكش.. كارثة انهيار المنازل تلاحق الأحياء العتيقة وحقوقيون يطالبون بالتدخل

يكاد مسلسل سقوط المنازل المهددة بالانهيار في مراكش لا ينتهي، إذ علم “اليوم 24″، أن أحد المنازل الآيلة للسقوط انهار، أمس الأربعاء، في ديور الصابون في المدينة العتيقة، في مراكش.

وأفادت المصادر ذاتها أن حادث الانهيار المذكور لم يسجل أي إصابات تذكر، مع العلم أن المنزل المنهار كانت قد تمت عملية إحصائه منذ سنة، من ضمن المنازل الآيلة للسقوط.

وفي هذا السياق، عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، وحماية المال العام، فرع مراكش، عن قلقه الشديد لاستمرار مسلسل سقوط المنازل المهددة بالانهيار، على رؤوس قاطنها بمختلف أحياء المدينة القديمة لمراكش.

وقال محمد الهرولي، رئيس المرصد في مراكش، في حديثه مع “اليوم24″، إنه في أقل من أسبوع، سجلت المدينة العتيقة سقوط ما لا يقل عن انهيار 4 منازل، في كل من حي المسيوي، ودرب بوطويل، وللا عائشة، وخلفت هذه الحوادث، مصرع شخص، وإصابة آخرين، ضمنهم طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات.

وطالب المتحدث ذاته والي جهة مراكش آسفي، والعامل، بالتدخل بحزم، والاطلاع على تقدم مشروع تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى الاطلاع على وضعية هذه المنازل، التي تشكل موضوع إحصاء.