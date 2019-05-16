في بادرة إنسانية راقية، ومشهد مؤثر اختار لاعبو فريق أجاكس أمستدرام الهولندي، إهداء لقب الدوري الذي توج به هذا الموسم، لزميلهم عبد الحق النوري، الذي أصيب بتلف دماغي مع بداية الموسم، وكان إسمه حاضرا في الاحتفال “العملاق” الذي قام به النادي اليوم، في العاصمة.
وفي كلمة له، اثناء الاحتفال باللقب الـ34 في تاريخ النادي، ( 34 هو رثم قميص النوري مع أجاكس)، والذي خضره عشرات الآلاف من المناصرين، قال دي ليخت، عميد الفريق وواحد من أبرز نجومه، إن هذا اللقب هو إهداء خاص لعبد الحق النوري.
وقد صعد لمنصة الاحتفال أيضا، والد وأخ عبد الحق النوري، والذي ألقى هو الآخر كلمة شكر فيها الجماهير، وهتف باسم النادي الهولندي.
إليكم جانب من هذه المشاهد في هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مؤثر.. أجاكس يهدي لقب الدوري للنوري ووالده وأخوه يلقيان كلمة أمام آلاف الأنصار – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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