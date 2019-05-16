“ليتقبل الله صيامي”.. ما هي الأمراض التي يجوز معها الإفطار في رمضان؟ – فيديو

في حلقة جديدة من حلقات سلسلة “ليتقبل الله صيامي”، يجيب الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن سؤال “الأمراض التي يجوز معها الفطر في رمضان؟”، مبينا حالات الرخص التي تبيح للمريض أن يفطر في شهر رمضان.
ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم الخميس، أن الحكمة من هذه الرخص، هي عدم مقدرة المريض جمع مشقة الصيام من جهة، ومشقة المرض من جهة ثانيا، إلا في حالات يكون فيها المرض خفيفا، مشيرا إلى ضرورة الاستشارة الطبية.
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