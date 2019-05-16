استنفار أوروبي لإلقاء القبض على مغربي يصفه الأمن بـ”العنيف والخطير للغاية”

استنفرت السلطات الأمنية الأمنية الأوروبية أجهزتها، بحثا عن مغربي مزداد في شتنبر 1976، قالت مذكرة بحث أوروبية، إن “مجموعة الهاربين الدوليين”، صنفته شخصا “عنيفا وخطيرا للغاية”.

وبحسب ما نشرته صحيفة ABC الإسبانية، فإن المغربي المسمى محمد سلطانة، متهم بارتكاب جريمة قتل بالسلاح الناري، وصدر أمر بالبحث عنه وتوقيفه.

مذكرة البحث الأوروبية، بحسب نفس المصدر، طلبت من جميع الوحدات الأمنية تكثيف إجراءات الأمن والرقابة في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية.

وأوضح المصدر أن تحقيقات أمنية ألمانية كشفت عن وجود نية للمبحوث عنه المغربي، للفرار إلى المغرب، عبر الحدود الإسبانية المغربية، مؤكدة فرضية أن يستمر المبحوث عنه في حمل السلاح.