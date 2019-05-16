علي المديدي: الجمهور يرى أنني الأجدر بلقب “الزمن الجميل” .. ولمنور “حب يمشي فوق الأرض”-فيديو

عبر الفنان الصاعد علي المديدي، عن فخره، كون جمهوره يرى أنه الأجدر بنيل لقب برنامج “الزمن الجميل”، بعدما خسره في المرحلة النهائية، بسبب نتيجة التصويت التي صبت لصالح منافسه اليمني عمر ياسين.

وليس جمهوره وحده الذي قال إنه هو الأجدر باللقب، بل حتى الفنانة دنيا باطمة عبرت عن غضبها بعد خسارة المديدي في النهائي، ليرد عليها في دردشته مع “اليوم 24″ ،” بتوجيه الشكر لها، مبرزا تقديره لموقفها ووقوفها بجانبه.

وأكد علي المديدي أنه استفاد الكثير في برنامج” الزمن الجميل “، وتعرف من خلاله على متخصصين في الطرب الأصيل والفن الراقي، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية تعشق هذا النوع من الأغاني.

Advertisements

ووصف المديدي الفنانة المغربية أسماء لمنور التي كانت ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بأنها “حب يمشي فوق الأرض”، مؤكدا أنها متواضعة بشكل كبير، وموجها الشكر لها على الدعم الذي منحته إياه في فترة المسابقة.

يذكر أن المديدي تعرف عليه الجمهور في برنامج “مشند الشارقة” قبل سنوات، ليشارك السنة الحالية في برنامج الزمن الجميل الذي عرض على قناة أبوظبي.