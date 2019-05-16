على خطى النمسا: قانون فرنسي يحظر حجاب الأمهات في المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، "قانون المدارس" الذي أعدته الحكومة، ويتضمن مادة تحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية.

ووفق مراسل الأناضول، أقر المجلس الذي يعتبر الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، القانون بتأييد 186 صوتًا، مقابل معارضة 100 صوت، فيما امتنع 59 عضواً عن التصويت.

ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي.

ويحظر قانون المدارس على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن الطلاب خلال الرحلات المدرسية.

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ونقل إعلام محلي عن النائبة عن حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا، جاكلين أوستاش برينيو، قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".

بينما قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إن "القانون يتناقض مع قرارات مجلس الدولة، وسيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية".

فيما انتقدت نائبة الحزب الاشتراكي، فيفيان أرتيغالاس، إقرار القانون، معتبرة أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".