قبل صفارة النهاية: "آس" تكشف أولى صفقات ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى ضخّ دماء جديدة ضمن صفوفه، لاستعادة أمل العودة لأمجاده الأوروبية والإسبانية، بعد موسم مخيّب للآمال، جرّ به الملكي أسوء أرقامه تاريخيًا في جميع المسابقات.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الريال يخطط لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة هداف فريق إينتراخت فرانكفورت ومنتخب صربيا، لوكا يوفيتش، الأسبوع المقبل، بعد مباراة الفريق في الدوري الألماني ضد بايرن ميونخ يوم السبت المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الريال سيدفع ما يقرب من 60 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم الذي سجل 27 هدفًا في 47 مباراة هذا الموسم، ليحل أزمة عاشها الفريق لبعض الوقت، وتوفير منافسة حقيقية للفرنسي كريم بنزيمة.

ولم تأتِ عودة ماريانو من ليون بما هو متوقع، حيث وجد المهاجم طريق الشباك في أربع مناسبات فقط هذا الموسم، اثنتان منها في الهزيمة أمام فياريال قبل أسبوعين، في الوقت الذي حاول فيه ألفارو موراتا وبورخا مايورال وخافيير هيرنانديز أداء هذا الدور في المواسم الأخيرة، لكن لم يرتقِ أحد منهم إلى مستوى التوقعات في البيرنابيو.

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وسيواجه فرانكفورت بطل الدوري الألماني في اليوم الأخير من الموسم، لكن "النسور" لديهم طموحاتهم الخاصة بالحفاظ على المركز السادس، الذي يوجدون فيه بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وبعدها سوف ينهي ريال مدريد صفقة المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، ويأمل أن يتمكن من كشف النقاب عنه كلاعب في صفوف مدريد، بمجرد انتهاء موسم الدوري الإسباني، الذي بقي عليه جولة واحدة فقط.