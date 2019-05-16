وزير التخطيط يصادق على إطلاق صرف 307 مليارات دينار لمديرية المجاري

ونقلت الوزارة عن الوزير قوله، ان "مبلغ (307) مليارات دينار تمت المصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية لمشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لعام 2019، عدا مبالغ مستحقات المقاولين".
وتابعت الوزارة انه "في إطار اختصار الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة، خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في المديرية العامة للمجاري بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية".
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