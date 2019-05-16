المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط (مؤسسة الشهداء / دائرة ضحايا الإرهاب) وصندوق الضمان الصحي في منطقة الكرادة ضمن ساحة 52 وكراج الامانة لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق من سنوات طويلة".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

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