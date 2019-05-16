وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات دقيقة وردت بوجود مشاجرة عشائرية بين عشيرتين شرق مدينة السماوة، وقد حصل تبادل لاطلاق النار من اسلحة مختلفة خفيفة، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء سامي سعود جفات قائد شرطة المثنى، وتم توجيه قوة إلى مكان الحادث وتطويق المكان وإلقاء القبض على الطرف الأول كل من ( ع - ح - ن ) و( ع - ح - ن ) و ( ن - ح - ن ) والطرف الثاني ( ا - ه - ط )".



وأضافت القيادة، أنه "دونت أقوال الطرفين ابتدائيا واعترفوا بوجود خلاف بينهم وصدقت أقوالهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وتم توقيفهم وفق أحكام المادة (4 من قانون مكافحة الإرهاب) الدكة العشائرية واتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم لارسالهم الى جهة الطلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف أربعة أشخاص بتهمة 'الارهاب' على خلفية نزاع عشائري شرق السماوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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