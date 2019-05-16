ترامب يبلغ وزير الدفاع الأميركي أنه لا يريد حرباً مع إيران

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "ترامب أبلغ وزير الدفاع الأميركي أنه لا يريد حربا مع إيران".

وأكدت رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران.



ووجهت الولايات المتحدة، امس الاربعاء، موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق وذلك بعد أن أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.