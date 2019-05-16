العثور على جثة ملحن في النجف

وقال المصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "العثور على جثة الملحن فارس حسن داخل في منزله وعليها طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجثة ضمن مدينة الكوفة في النجف".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.