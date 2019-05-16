بانتظار الرسمي.. يوفيتش 'مدريدي' مقابل 60 مليون يورو

2019-05-16 | 20:16
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وذكرت شبكة "سكاي" النسخة الألمانية، أن "ريال مدريد حسم الصفقة مع فرانكفورت، وتوصل لاتفاق للتعاقد مع اللاعب الصربي مقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد لخمس سنوات".
المهاجم وقع بالفعل على العقد الذي سيتقاضى خلال مدته 50 مليون يورو طوال الـ5 سنوات من ريال مدريد.
وأشارت الشبكة، إلى أن "بنفيكا سيحصل على 12 مليون يورو من الـ60 مليون، بسبب بند إعادة البيع الذي وضعه في عقد المهاجم الصربي أثناء انتقاله إلى الفريق الألماني".
يوفيتش هذا الموسم سجل 27 هدفًا في 47 مباراة بجميع المناسبات هذا الموسم.
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