قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منبج السورية

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المركز الإعلامي للمجلس التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، أن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مركزا لشرطة النجدة في المدينة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.



وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي أن "سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المكان، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي وإخماد الحريق الذي نشب جراء التفجير"، مضيفا أن التحقيقات "جارية لمعرفة أسباب التفجير ومن يقف خلفه".

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